سعر KAIJUNO8 (KAIJU)
سعر KAIJUNO8 (KAIJU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KAIJU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KAIJUNO8 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 803.66
- تغيير سعر KAIJUNO8 خلال اليوم هو -5.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KAIJUNO8 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KAIJUNO8 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KAIJUNO8 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KAIJUNO8 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.63%
|30 يوم
|$ 0
|-5.30%
|60 يوم
|$ 0
|-34.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KAIJUNO8: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.47%
-5.63%
-7.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
X is where the world watches in real-time. In April 2024, get ready for Kaiju No. 8- the first anime to broadcast live and in full on X globally.
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