سعر Kaidex (KDX)
سعر Kaidex (KDX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kaidex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.90
- تغيير سعر Kaidex خلال اليوم هو -3.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Kaidex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kaidex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kaidex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kaidex مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.07%
|30 يوم
|$ 0
|-45.23%
|60 يوم
|$ 0
|-36.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kaidex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-3.07%
-19.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KAIDEX V3 is #1 Automated Market-making (AMM) Decentralized Exchange (DEX) on KardiaChain, a leading blockchain ecosystem in South East Asia. KAIDEX V3 is designed to supercharge Total Value Locked (TVL) on the KardiaChain Network and strives to be community-focused organization. Anyone providing liquidity on KAIDEX is rewarded with $KDX, a brand new governance token that gives holders control over the platform's future growth and development.
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