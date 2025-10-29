معلومات سعر KAI (KAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00105173$ 0.00105173 $ 0.00105173 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر KAI (KAI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KAI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKAI على الإطلاق هو $ 0.00105173، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KAI -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق KAI (KAI)

القيمة السوقية $ 18.10K$ 18.10K $ 18.10K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.10K$ 18.10K $ 18.10K إمداد دورة التداول 496.73M 496.73M 496.73M إجمالي العرض 496,734,337.0 496,734,337.0 496,734,337.0

القيمة السوقية الحالية لـ KAI هي $ 18.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KAI يبلغ 496.73M، مع إجمالي عرض 496734337.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.10K.