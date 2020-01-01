توكنوميكس Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou. The real name of Shib. Estee is a meme coin without any inherent value or the promise of financial gain. The coin is purely for entertainment and serves no practical purpose. Estee token is a tribute to a beloved meme that is widely known and cherished. We aim to reach more investors with a strong and growth-oriented vision in the ever-growing ''meme category''. الموقع الرسمي: https://kaganofuuka.vip/ اشتر ESTEE الآن!

توكنوميكس Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 22.20K $ 22.20K $ 22.20K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 22.20K $ 22.20K $ 22.20K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00316144 $ 0.00316144 $ 0.00316144 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)

توكنوميكس Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ESTEE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ESTEE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ESTEE، استكشف السعر المباشر لتوكن ESTEE!

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