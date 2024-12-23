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سعر Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 80.92K . يتم تحديث سعر ESTEE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.98 - تغيير سعر Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou خلال اليوم هو +0.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.40% 30 يوم $ 0 -69.63% 60 يوم $ 0 -93.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00316144$ 0.00316144 $ 0.00316144 تغير السعر (1 ساعة) +2.91% تغير السعر (1يوم) +0.40% تغير السعر (7 أيام) -26.72%

معلومات سوق Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: