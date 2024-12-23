سعر Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)
سعر Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 80.92K. يتم تحديث سعر ESTEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.98
- تغيير سعر Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou خلال اليوم هو +0.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.40%
|30 يوم
|$ 0
|-69.63%
|60 يوم
|$ 0
|-93.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.91%
+0.40%
-26.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou. The real name of Shib. Estee is a meme coin without any inherent value or the promise of financial gain. The coin is purely for entertainment and serves no practical purpose. Estee token is a tribute to a beloved meme that is widely known and cherished. We aim to reach more investors with a strong and growth-oriented vision in the ever-growing ''meme category''.
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