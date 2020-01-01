توكنوميكس Kafenio Coin (KFN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kafenio Coin (KFN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kafenio Coin (KFN) Kafenio Coin is a PoS coin and masternode coin. PoS/Staking allows holders of KFN to earn reward coins simply by holding a number of KAFENIO coins (to stake) in their wallet, or create KFN masternode to get stable reward. Our project has developed from a project with the community until now We accept orders for making coin blockchain for anyone who wants to have their own coin with their own name! Users can pay using their KFN coins, or USDT. Coffee and friends, coffee and work, coffee and snacks, coffee to go and NOW coffee to digitally trade called KAFENIO الموقع الرسمي: https://kafeniocoin.com/ اشتر KFN الآن!

توكنوميكس Kafenio Coin (KFN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kafenio Coin (KFN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.39K $ 5.39K $ 5.39K إجمالي العرض: $ 56.29M $ 56.29M $ 56.29M العرض المتداول: $ 55.18M $ 55.18M $ 55.18M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.49K $ 5.49K $ 5.49K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00432979 $ 0.00432979 $ 0.00432979 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Kafenio Coin (KFN)

توكنوميكس Kafenio Coin (KFN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kafenio Coin (KFN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KFN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KFN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KFN، استكشف السعر المباشر لتوكن KFN!

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