سعر Kafenio Coin (KFN)
سعر Kafenio Coin (KFN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.53K. يتم تحديث سعر KFN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kafenio Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.19
- تغيير سعر Kafenio Coin خلال اليوم هو +0.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 46.48M
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خلال اليوم، كان سعر Kafenio Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kafenio Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kafenio Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kafenio Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.88%
|30 يوم
|$ 0
|-33.18%
|60 يوم
|$ 0
|-3.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kafenio Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
+0.88%
-23.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kafenio Coin is a PoS coin and masternode coin. PoS/Staking allows holders of KFN to earn reward coins simply by holding a number of KAFENIO coins (to stake) in their wallet, or create KFN masternode to get stable reward. Our project has developed from a project with the community until now We accept orders for making coin blockchain for anyone who wants to have their own coin with their own name! Users can pay using their KFN coins, or USDT. Coffee and friends, coffee and work, coffee and snacks, coffee to go and NOW coffee to digitally trade called KAFENIO
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