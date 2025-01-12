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سعر Kafenio Coin (KFN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.53K . يتم تحديث سعر KFN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kafenio Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.19 - تغيير سعر Kafenio Coin خلال اليوم هو +0.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 46.48M

أداء سعر Kafenio Coin (KFN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kafenio Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kafenio Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kafenio Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kafenio Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.88% 30 يوم $ 0 -33.18% 60 يوم $ 0 -3.43% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kafenio Coin (KFN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kafenio Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00432979$ 0.00432979 $ 0.00432979 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) +0.88% تغير السعر (7 أيام) -23.70%

معلومات سوق Kafenio Coin (KFN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: