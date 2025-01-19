سعر Kaeru The Frog (KAERU)
سعر Kaeru The Frog (KAERU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KAERU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kaeru The Frog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.81
- تغيير سعر Kaeru The Frog خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KAERU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KAERU.
خلال اليوم، كان سعر Kaeru The Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kaeru The Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kaeru The Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kaeru The Frog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-30.92%
|60 يوم
|$ 0
|-32.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kaeru The Frog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
introducing $KAERU, the latest meme coin sensation! Inspired by the Japanese word for frog, “KAERU” symbolizes luck and good fortune. Join us and be part of the $KAERU revolution.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 KAERU إلى AUD
A$--
|1 KAERU إلى GBP
￡--
|1 KAERU إلى EUR
€--
|1 KAERU إلى USD
$--
|1 KAERU إلى MYR
RM--
|1 KAERU إلى TRY
₺--
|1 KAERU إلى JPY
¥--
|1 KAERU إلى RUB
₽--
|1 KAERU إلى INR
₹--
|1 KAERU إلى IDR
Rp--
|1 KAERU إلى PHP
₱--
|1 KAERU إلى EGP
￡E.--
|1 KAERU إلى BRL
R$--
|1 KAERU إلى CAD
C$--
|1 KAERU إلى BDT
৳--
|1 KAERU إلى NGN
₦--
|1 KAERU إلى UAH
₴--
|1 KAERU إلى VES
Bs--
|1 KAERU إلى PKR
Rs--
|1 KAERU إلى KZT
₸--
|1 KAERU إلى THB
฿--
|1 KAERU إلى TWD
NT$--
|1 KAERU إلى CHF
Fr--
|1 KAERU إلى HKD
HK$--
|1 KAERU إلى MAD
.د.م--