احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KAERU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KAERU.

سعر Kaeru The Frog (KAERU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KAERU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kaeru The Frog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.81 - تغيير سعر Kaeru The Frog خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Kaeru The Frog (KAERU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kaeru The Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kaeru The Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kaeru The Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kaeru The Frog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -30.92% 60 يوم $ 0 -32.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kaeru The Frog (KAERU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kaeru The Frog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -2.56%

معلومات سوق Kaeru The Frog (KAERU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: