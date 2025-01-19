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سعر Kaby Arena (KABY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KABY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kaby Arena الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 451.43 - تغيير سعر Kaby Arena خلال اليوم هو +0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Kaby Arena (KABY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kaby Arena مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kaby Arena مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kaby Arena مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kaby Arena مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.25% 30 يوم $ 0 -17.35% 60 يوم $ 0 -19.08% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kaby Arena (KABY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kaby Arena: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.178272$ 0.178272 $ 0.178272 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +0.25% تغير السعر (7 أيام) -10.68%

معلومات سوق Kaby Arena (KABY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: