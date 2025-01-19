سعر Kaby Arena (KABY)
سعر Kaby Arena (KABY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KABY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kaby Arena الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 451.43
- تغيير سعر Kaby Arena خلال اليوم هو +0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Kaby Arena مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kaby Arena مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kaby Arena مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kaby Arena مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.25%
|30 يوم
|$ 0
|-17.35%
|60 يوم
|$ 0
|-19.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kaby Arena: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+0.25%
-10.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kaby Arena is a Free-to-Play turn-based NFT game where everyone can start playing without the need of any investment. Kaby Arena also employs the Play-to-Earn model to reward players with tokens and equipment through dynamic gameplay and participation in PvP tournaments. With this seamless combination of the F2P and P2E models, Kaby Arena gives players the opportunity to play and profit at the same time.
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