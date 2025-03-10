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سعر Kabosu on SOL (KABOSU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 111.74K . يتم تحديث سعر KABOSU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kabosu on SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.05K - تغيير سعر Kabosu on SOL خلال اليوم هو -7.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Kabosu on SOL (KABOSU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kabosu on SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kabosu on SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kabosu on SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kabosu on SOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.77% 30 يوم $ 0 -0.46% 60 يوم $ 0 -5.67% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kabosu on SOL (KABOSU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kabosu on SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00153192$ 0.00153192 $ 0.00153192 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) -7.77% تغير السعر (7 أيام) -4.24%

معلومات سوق Kabosu on SOL (KABOSU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: