سعر Kabosu ERC20 (KABOSU)
سعر Kabosu ERC20 (KABOSU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 951.74K. يتم تحديث سعر KABOSU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kabosu ERC20 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Kabosu ERC20 خلال اليوم هو -15.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Kabosu ERC20 مقابل USD هو $ -0.000179552220723935 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kabosu ERC20 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kabosu ERC20 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kabosu ERC20 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000179552220723935
|-15.85%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kabosu ERC20: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.59%
-15.85%
-29.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kabosu, The Dogecoin Dog. Making Memes Great Again. Kabosu embodies the original meme coin spirit — the energy, humor, and community that started it all. There’s no better way to recapture the magic and joy of meme coins than with the very symbol that sparked this entire phenomenon. The legendary dog, the original meme, the face recognized by millions around the globe — Kabosu is the perfect icon to lead Ethereum back to fun. It is symbolic to us all, and has impacted so many of our lives. It is universally understood, as all good memes should be.
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