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سعر Kabosu ERC20 (KABOSU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 951.74K . يتم تحديث سعر KABOSU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kabosu ERC20 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Kabosu ERC20 خلال اليوم هو -15.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Kabosu ERC20 (KABOSU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kabosu ERC20 مقابل USD هو $ -0.000179552220723935 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kabosu ERC20 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kabosu ERC20 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kabosu ERC20 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000179552220723935 -15.85% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kabosu ERC20 (KABOSU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kabosu ERC20: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00116078$ 0.00116078 $ 0.00116078 عالية طوال الوقت $ 0.01850467$ 0.01850467 $ 0.01850467 تغير السعر (1 ساعة) -6.59% تغير السعر (1يوم) -15.85% تغير السعر (7 أيام) -29.28%

معلومات سوق Kabosu ERC20 (KABOSU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: