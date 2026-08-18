سعر K9 Finance DAO اليوم

السعر المباشر لمشروع K9 Finance DAO (KNINE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KNINE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KNINE.

يحتل K9 Finance DAO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 267,511، مع عرض متداول قدره 701.99B KNINE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KNINE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KNINE بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و+0.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق K9 Finance DAO (KNINE)

القيمة السوقية $ 267.51K$ 267.51K $ 267.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 381.08K$ 381.08K $ 381.08K إمداد دورة التداول 701.99B 701.99B 701.99B إجمالي العرض 999,999,999,999.0 999,999,999,999.0 999,999,999,999.0

القيمة السوقية الحالية لـ K9 Finance DAO هي $ 267.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KNINE يبلغ 701.99B، مع إجمالي عرض 999999999999.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 381.08K.