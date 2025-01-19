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سعر JVault Token (JVT)

USD

مخطط سعر JVault Token (JVT) المباشر

$0.221545
$0.221545$0.221545
-5.30%(1D)

سعر JVault Token (JVT) لليوم

سعر JVault Token (JVT) المباشر لليوم هو USD 0.221545. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JVT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JVault Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 950.22
- تغيير سعر JVault Token خلال اليوم هو -5.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر JVault Token (JVT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JVault Token مقابل USD هو $ -0.0125021952852999 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JVault Token مقابل USD هو $ -0.0228178500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JVault Token مقابل USD هو $ -0.0640505204 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JVault Token مقابل USD هو $ -0.20480333468928557 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0125021952852999-5.34%
30 يوم$ -0.0228178500-10.29%
60 يوم$ -0.0640505204-28.91%
90 يوم$ -0.20480333468928557-48.03%

تحليل سعر JVault Token (JVT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JVault Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.220134
$ 0.220134$ 0.220134

$ 0.234981
$ 0.234981$ 0.234981

$ 0.569579
$ 0.569579$ 0.569579

-0.59%

-5.34%

-6.26%

معلومات سوق JVault Token (JVT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 950.22
$ 950.22$ 950.22

0.00
0.00 0.00

ما هو JVault Token ( JVT )

JVault is a TON-based ecosystem for project creators and investors that includes four active products: Staking, Launchpad, Quest Bot and Locker.

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المصدر JVault Token (JVT)

مستند تقني
الموقع الرسمي

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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة JVT إلى العملات المحلية

1 JVT إلى AUD
A$0.35668745
1 JVT إلى GBP
0.1816669
1 JVT إلى EUR
0.21489865
1 JVT إلى USD
$0.221545
1 JVT إلى MYR
RM0.9969525
1 JVT إلى TRY
7.84933935
1 JVT إلى JPY
¥34.62083715
1 JVT إلى RUB
22.70614705
1 JVT إلى INR
19.1813661
1 JVT إلى IDR
Rp3,631.8846648
1 JVT إلى PHP
12.97145975
1 JVT إلى EGP
￡E.11.165868
1 JVT إلى BRL
R$1.3514245
1 JVT إلى CAD
C$0.3190248
1 JVT إلى BDT
26.9177175
1 JVT إلى NGN
345.08513835
1 JVT إلى UAH
9.32925995
1 JVT إلى VES
Bs11.96343
1 JVT إلى PKR
Rs61.7623151
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117.5916551
1 JVT إلى THB
฿7.61893255
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NT$7.28661505
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