سعر JVault Token (JVT)
سعر JVault Token (JVT) المباشر لليوم هو USD 0.221545. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JVT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JVault Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 950.22
- تغيير سعر JVault Token خلال اليوم هو -5.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر JVault Token مقابل USD هو $ -0.0125021952852999 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JVault Token مقابل USD هو $ -0.0228178500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JVault Token مقابل USD هو $ -0.0640505204 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JVault Token مقابل USD هو $ -0.20480333468928557 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0125021952852999
|-5.34%
|30 يوم
|$ -0.0228178500
|-10.29%
|60 يوم
|$ -0.0640505204
|-28.91%
|90 يوم
|$ -0.20480333468928557
|-48.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر JVault Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.59%
-5.34%
-6.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JVault is a TON-based ecosystem for project creators and investors that includes four active products: Staking, Launchpad, Quest Bot and Locker.
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