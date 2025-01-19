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سعر JVault Token (JVT) المباشر لليوم هو USD 0.221545 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JVT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JVault Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 950.22 - تغيير سعر JVault Token خلال اليوم هو -5.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر JVault Token (JVT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JVault Token مقابل USD هو $ -0.0125021952852999 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JVault Token مقابل USD هو $ -0.0228178500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JVault Token مقابل USD هو $ -0.0640505204 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JVault Token مقابل USD هو $ -0.20480333468928557 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0125021952852999 -5.34% 30 يوم $ -0.0228178500 -10.29% 60 يوم $ -0.0640505204 -28.91% 90 يوم $ -0.20480333468928557 -48.03%

تحليل سعر JVault Token (JVT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JVault Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.220134$ 0.220134 $ 0.220134 24 ساعة مرتفع $ 0.234981$ 0.234981 $ 0.234981 عالية طوال الوقت $ 0.569579$ 0.569579 $ 0.569579 تغير السعر (1 ساعة) -0.59% تغير السعر (1يوم) -5.34% تغير السعر (7 أيام) -6.26%

معلومات سوق JVault Token (JVT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: