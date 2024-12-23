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سعر Juventus Fan Token (JUV) المباشر لليوم هو USD 1.56 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.90M . يتم تحديث سعر JUV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Juventus Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.78M - تغيير سعر Juventus Fan Token خلال اليوم هو -1.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.63M

أداء سعر Juventus Fan Token (JUV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Juventus Fan Token مقابل USD هو $ -0.02399485261746 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Juventus Fan Token مقابل USD هو $ -0.0688101960 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Juventus Fan Token مقابل USD هو $ -0.0607554480 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Juventus Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.02399485261746 -1.51% 30 يوم $ -0.0688101960 -4.41% 60 يوم $ -0.0607554480 -3.89% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Juventus Fan Token (JUV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Juventus Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 24 ساعة مرتفع $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 عالية طوال الوقت $ 37.83$ 37.83 $ 37.83 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -1.51% تغير السعر (7 أيام) -15.15%

معلومات سوق Juventus Fan Token (JUV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: