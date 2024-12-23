سعر Juventus Fan Token (JUV)
سعر Juventus Fan Token (JUV) المباشر لليوم هو USD 1.56. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.90M. يتم تحديث سعر JUV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Juventus Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.78M
- تغيير سعر Juventus Fan Token خلال اليوم هو -1.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.63M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JUV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JUV.
خلال اليوم، كان سعر Juventus Fan Token مقابل USD هو $ -0.02399485261746 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Juventus Fan Token مقابل USD هو $ -0.0688101960 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Juventus Fan Token مقابل USD هو $ -0.0607554480 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Juventus Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.02399485261746
|-1.51%
|30 يوم
|$ -0.0688101960
|-4.41%
|60 يوم
|$ -0.0607554480
|-3.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Juventus Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-1.51%
-15.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 JUV إلى AUD
A$2.4804
|1 JUV إلى GBP
￡1.2324
|1 JUV إلى EUR
€1.482
|1 JUV إلى USD
$1.56
|1 JUV إلى MYR
RM7.02
|1 JUV إلى TRY
₺54.9276
|1 JUV إلى JPY
¥244.2024
|1 JUV إلى RUB
₽160.3524
|1 JUV إلى INR
₹132.5064
|1 JUV إلى IDR
Rp25,161.2868
|1 JUV إلى PHP
₱91.7904
|1 JUV إلى EGP
￡E.79.3728
|1 JUV إلى BRL
R$9.4848
|1 JUV إلى CAD
C$2.2308
|1 JUV إلى BDT
৳185.6556
|1 JUV إلى NGN
₦2,414.8488
|1 JUV إلى UAH
₴65.1612
|1 JUV إلى VES
Bs79.56
|1 JUV إلى PKR
Rs432.4788
|1 JUV إلى KZT
₸815.8956
|1 JUV إلى THB
฿53.352
|1 JUV إلى TWD
NT$50.9028
|1 JUV إلى CHF
Fr1.3884
|1 JUV إلى HKD
HK$12.1212
|1 JUV إلى MAD
.د.م15.6312