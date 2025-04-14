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سعر Justice for Zachxbt (ZACHXBT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.56K . يتم تحديث سعر ZACHXBT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Justice for Zachxbt الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Justice for Zachxbt خلال اليوم هو +0.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.80M

أداء سعر Justice for Zachxbt (ZACHXBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Justice for Zachxbt مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Justice for Zachxbt مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Justice for Zachxbt مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Justice for Zachxbt مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.56% 30 يوم $ 0 -28.85% 60 يوم $ 0 -66.32% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Justice for Zachxbt (ZACHXBT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Justice for Zachxbt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00907321$ 0.00907321 $ 0.00907321 تغير السعر (1 ساعة) -0.65% تغير السعر (1يوم) +0.56% تغير السعر (7 أيام) +37.66%

معلومات سوق Justice for Zachxbt (ZACHXBT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: