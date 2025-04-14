سعر Justice for Zachxbt (ZACHXBT)
سعر Justice for Zachxbt (ZACHXBT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.56K. يتم تحديث سعر ZACHXBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Justice for Zachxbt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Justice for Zachxbt خلال اليوم هو +0.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.80M
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خلال اليوم، كان سعر Justice for Zachxbt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Justice for Zachxbt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Justice for Zachxbt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Justice for Zachxbt مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.56%
|30 يوم
|$ 0
|-28.85%
|60 يوم
|$ 0
|-66.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Justice for Zachxbt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.65%
+0.56%
+37.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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