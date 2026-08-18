سعر Justice for Wang Wang اليوم

السعر المباشر لمشروع Justice for Wang Wang (旺旺) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 旺旺 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 旺旺.

يحتل Justice for Wang Wang حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 289,601، مع عرض متداول قدره 999.83M 旺旺. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 旺旺 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00135092، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 旺旺 بمقدار +1.21% خلال الساعة الماضية و-58.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 43.36K.

معلومات سوق Justice for Wang Wang (旺旺)

القيمة السوقية $ 289.60K$ 289.60K $ 289.60K الحجم (24 ساعة) $ 43.36K$ 43.36K $ 43.36K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 289.60K$ 289.60K $ 289.60K إمداد دورة التداول 999.83M 999.83M 999.83M إجمالي العرض 999,830,046.960979 999,830,046.960979 999,830,046.960979

القيمة السوقية الحالية لـ Justice for Wang Wang هي $ 289.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 43.36K. العرض المتداول لـ 旺旺 يبلغ 999.83M، مع إجمالي عرض 999830046.960979. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 289.60K.