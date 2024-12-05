توكنوميكس Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) $PIZZAGUY is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Initially launched as a meme token on December 5, 2024, it transitioned to community governance after the departure of its original developer. The project’s primary goal is to restore trust among its holders while fostering transparency, inclusivity, and sustainable growth. $PIZZAGUY leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to provide seamless trading and potential utility within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. The project is driven by an active and engaged community that collectively determines its future direction through transparent governance practices. The token’s roadmap includes plans to expand utility beyond trading by exploring staking mechanisms, decentralized applications, and partnerships within the Solana ecosystem. $PIZZAGUY aims to combine the viral appeal of meme tokens with a robust, community-focused foundation to deliver long-term value for its holders. الموقع الرسمي: https://pizzaguycto.com/ اشتر PIZZAGUY الآن!

توكنوميكس Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.02K $ 20.02K $ 20.02K إجمالي العرض: $ 998.66M $ 998.66M $ 998.66M العرض المتداول: $ 998.66M $ 998.66M $ 998.66M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.02K $ 20.02K $ 20.02K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00038369 $ 0.00038369 $ 0.00038369 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001558 $ 0.00001558 $ 0.00001558 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)

توكنوميكس Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PIZZAGUY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PIZZAGUY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PIZZAGUY، استكشف السعر المباشر لتوكن PIZZAGUY!

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