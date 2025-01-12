سعر Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)
سعر Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.36K. يتم تحديث سعر PIZZAGUY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Justice For Pizza Guy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 763.99
- تغيير سعر Justice For Pizza Guy خلال اليوم هو +0.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.51M
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خلال اليوم، كان سعر Justice For Pizza Guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Justice For Pizza Guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Justice For Pizza Guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Justice For Pizza Guy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.72%
|30 يوم
|$ 0
|-70.98%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Justice For Pizza Guy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
+0.72%
-19.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$PIZZAGUY is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Initially launched as a meme token on December 5, 2024, it transitioned to community governance after the departure of its original developer. The project’s primary goal is to restore trust among its holders while fostering transparency, inclusivity, and sustainable growth. $PIZZAGUY leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to provide seamless trading and potential utility within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. The project is driven by an active and engaged community that collectively determines its future direction through transparent governance practices. The token’s roadmap includes plans to expand utility beyond trading by exploring staking mechanisms, decentralized applications, and partnerships within the Solana ecosystem. $PIZZAGUY aims to combine the viral appeal of meme tokens with a robust, community-focused foundation to deliver long-term value for its holders.
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