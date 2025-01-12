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سعر JUSTICE FOR PEANUT (JFP) المباشر لليوم هو USD 0.00112069 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12M . يتم تحديث سعر JFP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JUSTICE FOR PEANUT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.78K - تغيير سعر JUSTICE FOR PEANUT خلال اليوم هو +0.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر JUSTICE FOR PEANUT (JFP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JUSTICE FOR PEANUT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JUSTICE FOR PEANUT مقابل USD هو $ -0.0009059201 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JUSTICE FOR PEANUT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JUSTICE FOR PEANUT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.23% 30 يوم $ -0.0009059201 -80.83% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر JUSTICE FOR PEANUT (JFP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JUSTICE FOR PEANUT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00104631$ 0.00104631 $ 0.00104631 24 ساعة مرتفع $ 0.00118526$ 0.00118526 $ 0.00118526 عالية طوال الوقت $ 0.00745463$ 0.00745463 $ 0.00745463 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) +0.23% تغير السعر (7 أيام) -20.52%

معلومات سوق JUSTICE FOR PEANUT (JFP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: