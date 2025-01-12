سعر JUSTICE FOR PEANUT (JFP)
سعر JUSTICE FOR PEANUT (JFP) المباشر لليوم هو USD 0.00112069. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12M. يتم تحديث سعر JFP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JUSTICE FOR PEANUT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.78K
- تغيير سعر JUSTICE FOR PEANUT خلال اليوم هو +0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر JUSTICE FOR PEANUT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JUSTICE FOR PEANUT مقابل USD هو $ -0.0009059201 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JUSTICE FOR PEANUT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JUSTICE FOR PEANUT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.23%
|30 يوم
|$ -0.0009059201
|-80.83%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JUSTICE FOR PEANUT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+0.23%
-20.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to the movement of justice for pnut and Fred, the only official coin that is backed by the owner of Pnuts freedom farm. This coin is the heartbeat of Pnut's Freedom Farm Animal Sanctuary, a haven for dozens of rescued horses, cats, and raccoons. It embodies founder Mark Longo's profound vision - more than a financial instrument, but a living commitment to those who cannot speak for themselves. Through this project, Fred and Peanut are raising awareness and hope, transforming each transaction into a promise of continued rescue and care. This isn't just a meme coin - it's a movement declaring that every life matters, and that rescue is an act of pure love. This isn't just a meme coin. It's a movement. It's a declaration that every life matters, that rescue is an act of love, and that together, we can create sanctuaries of hope, one rescued animal at a time.
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