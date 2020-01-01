توكنوميكس Justice For Honey ($HONEY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Justice For Honey ($HONEY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Justice For Honey ($HONEY) $Honey is a Solana-based cryptocurrency project dedicated to raising awareness and driving action against the abuse and neglect of animals. The project was inspired by the story of a neglected black bear in Long Island, symbolizing resilience and the need for societal change. $Honey combines blockchain innovation with real-world impact by supporting initiatives such as animal welfare, community-driven protests, and educational campaigns. الموقع الرسمي: https://honeysolana.com اشتر $HONEY الآن!

توكنوميكس Justice For Honey ($HONEY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Justice For Honey ($HONEY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 19.91K $ 19.91K $ 19.91K إجمالي العرض: $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M العرض المتداول: $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 19.91K $ 19.91K $ 19.91K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00158304 $ 0.00158304 $ 0.00158304 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Justice For Honey ($HONEY)

توكنوميكس Justice For Honey ($HONEY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Justice For Honey ($HONEY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $HONEY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $HONEY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $HONEY، استكشف السعر المباشر لتوكن $HONEY!

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