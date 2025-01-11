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سعر Justice For Honey ($HONEY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 95.88K . يتم تحديث سعر $HONEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Justice For Honey الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.92K - تغيير سعر Justice For Honey خلال اليوم هو -21.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.80M

أداء سعر Justice For Honey ($HONEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Justice For Honey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Justice For Honey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Justice For Honey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Justice For Honey مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -21.35% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Justice For Honey ($HONEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Justice For Honey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00158304$ 0.00158304 $ 0.00158304 تغير السعر (1 ساعة) -3.37% تغير السعر (1يوم) -21.35% تغير السعر (7 أيام) -28.95%

معلومات سوق Justice For Honey ($HONEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: