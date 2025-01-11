سعر Justice For Honey ($HONEY)
سعر Justice For Honey ($HONEY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 95.88K. يتم تحديث سعر $HONEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Justice For Honey الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.92K
- تغيير سعر Justice For Honey خلال اليوم هو -21.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.80M
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خلال اليوم، كان سعر Justice For Honey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Justice For Honey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Justice For Honey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Justice For Honey مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-21.35%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Justice For Honey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.37%
-21.35%
-28.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Honey is a Solana-based cryptocurrency project dedicated to raising awareness and driving action against the abuse and neglect of animals. The project was inspired by the story of a neglected black bear in Long Island, symbolizing resilience and the need for societal change. $Honey combines blockchain innovation with real-world impact by supporting initiatives such as animal welfare, community-driven protests, and educational campaigns.
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