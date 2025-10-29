معلومات سعر Justcoin (JUST) في (USD)

سعر Justcoin (JUST) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JUST بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJUST على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JUST +1.48% على مدار الساعة الماضية، -4.41% على مدار 24 ساعة، و -19.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Justcoin (JUST)

القيمة السوقية الحالية لـ Justcoin هي $ 15.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JUST يبلغ 75.07B، مع إجمالي عرض 99982804381.53006. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.28K.