سعر Just Woot المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WOOT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WOOT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Just Woot المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WOOT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WOOT بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن WOOT

معلومات سعر WOOT

الموقع الرسمي لـ WOOT

اقتصاد توكن WOOT

توقعات سعر WOOT

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Just Woot

سعر Just Woot (WOOT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 WOOT إلى USD:

--
----
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Just Woot (WOOT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:17:19 (UTC+8)

معلومات سعر Just Woot (WOOT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+10.98%

+10.98%

سعر Just Woot (WOOT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WOOT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWOOT على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WOOT -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +10.98% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Just Woot (WOOT)

$ 7.78K
$ 7.78K$ 7.78K

--
----

$ 7.78K
$ 7.78K$ 7.78K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Just Woot هي $ 7.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WOOT يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.78K.

سجل سعر Just Woot (WOOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Just Woot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Just Woot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Just Woot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Just Woot مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-34.44%
60 يوم$ 0-88.65%
90 يوم$ 0--

ما هو Just Woot ( WOOT )

Woot is a blue owl that became real. Not a logo, not a PFP a living meme with feathers, moves and a mouth. He talks, he posts, he flexes. He screamed “Woot Woot” once… and it never stopped.

Born from pure internet chaos, $WOOT is more than a memecoin it’s a social experiment powered by a community that laughs first and builds right after. We didn’t launch a product. We launched a character. And he’s already everywhere.

Woot lives across timelines, videos, and real-life appearances. He buys cars, plays drums, dances in slow motion and hugs people he doesn’t know. He’s unpredictable. But always on brand.

Behind the madness, there’s a strategy. Presale applications, raffles, airdrops, games, and rituals are all part of the plan. But none of this would exist without the vibe. Woot is a signal. A scream. A shared moment that says, “you’re in”.

No VC. No promises. No need to explain. Just Woot. And if you’ve made it this far, you already get it.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Just Woot (WOOT)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Just Woot (USD)

كم ستكون قيمة Just Woot (WOOT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Just Woot (WOOT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Just Woot.

تحقق الآن من توقعات سعر Just Woot!

عملة WOOT إلى العملات المحلية

توكنوميكس Just Woot (WOOT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Just Woot (WOOT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس WOOT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Just Woot (WOOT)

كم يساوي Just Woot (WOOT) اليوم؟
سعر WOOT المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر WOOT إلى USD الحالي؟
سعر WOOT إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Just Woot ؟
القيمة السوقية لعملة WOOT هي $ 7.78K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن WOOT؟
العرض المتداول لتوكن WOOT هو 10.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ WOOT؟
حقق WOOT سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ WOOT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 WOOT.
ما هو حجم تداول WOOT؟
حجم تداول WOOT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع WOOT هذا العام؟
قد يرتفع WOOT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر WOOT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:17:19 (UTC+8)

تحديثات Just Woot (WOOT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,249.98
$113,249.98$113,249.98

-1.21%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,012.63
$4,012.63$4,012.63

-2.05%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04177
$0.04177$0.04177

-10.05%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.84
$198.84$198.84

-0.03%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.0800
$3.0800$3.0800

-20.15%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,012.63
$4,012.63$4,012.63

-2.05%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,249.98
$113,249.98$113,249.98

-1.21%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.84
$198.84$198.84

-0.03%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6546
$2.6546$2.6546

+0.70%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19590
$0.19590$0.19590

-1.93%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Tx24

Tx24

TXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0293
$0.0293$0.0293

+17.20%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.08861
$0.08861$0.08861

+4,330.50%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000240
$0.0000000240$0.0000000240

+179.06%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001427
$0.00001427$0.00001427

+119.53%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008881
$0.0008881$0.0008881

+92.77%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+81.81%