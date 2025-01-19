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سعر Just The Tip (TIPS) المباشر لليوم هو USD 0.00180266 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TIPS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Just The Tip الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.11K - تغيير سعر Just The Tip خلال اليوم هو +15.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Just The Tip (TIPS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Just The Tip مقابل USD هو $ +0.00024852 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Just The Tip مقابل USD هو $ +0.0004777977 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Just The Tip مقابل USD هو $ +0.0000874133 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Just The Tip مقابل USD هو $ +0.0003565225856653903 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00024852 +15.99% 30 يوم $ +0.0004777977 +26.51% 60 يوم $ +0.0000874133 +4.85% 90 يوم $ +0.0003565225856653903 +24.65%

تحليل سعر Just The Tip (TIPS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Just The Tip: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00155414$ 0.00155414 $ 0.00155414 24 ساعة مرتفع $ 0.00184963$ 0.00184963 $ 0.00184963 عالية طوال الوقت $ 0.109818$ 0.109818 $ 0.109818 تغير السعر (1 ساعة) +1.65% تغير السعر (1يوم) +15.99% تغير السعر (7 أيام) +34.90%

معلومات سوق Just The Tip (TIPS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: