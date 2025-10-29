سعر Just need some rest المباشر اليوم هو 0.00437206 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي REST إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر REST بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Just need some rest المباشر اليوم هو 0.00437206 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي REST إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر REST بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Just need some rest

سعر Just need some rest (REST)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 REST إلى USD:

$0.00437206
$0.00437206$0.00437206
0.00%1D
mexc
USD
مخطط أسعار Just need some rest (REST) المباشر
معلومات سعر Just need some rest (REST) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01275586
$ 0.01275586$ 0.01275586

$ 0.00437206
$ 0.00437206$ 0.00437206

--

--

0.00%

0.00%

سعر Just need some rest (REST) في الوقت الحقيقي هو $0.00437206. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول REST بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـREST على الإطلاق هو $ 0.01275586، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00437206.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير REST -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Just need some rest (REST)

$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M

--
----

$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,895.470689
999,999,895.470689 999,999,895.470689

القيمة السوقية الحالية لـ Just need some rest هي $ 4.37M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ REST يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999895.470689. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.37M.

سجل سعر Just need some rest (REST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Just need some rest مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Just need some rest مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Just need some rest مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Just need some rest مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0.00000000000.00%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Just need some rest ( REST )

CA:4xgZmdKKHE3PXtUwUtvJGPSCSTJMJohSmWufJhiVo6q Me telling God “Please stop giving me battles” I don’t want to be a strong soldier, I just want to rest.

TOGETHER WE HAVE A REST!

Take some time to calm down and do nothing it's good for your soul. Put your phone out of sight; that solves everything. Rest is productive. The only roadmap is take it slow.

TOKEN SUPPLY 1,000,000,000 BUY/SELL TAX 0/0 CONTRACT SAFU $REST $REST $REST Just need some rest, bro.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Just need some rest (REST)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Just need some rest (USD)

كم ستكون قيمة Just need some rest (REST) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Just need some rest (REST) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Just need some rest.

تحقق الآن من توقعات سعر Just need some rest!

عملة REST إلى العملات المحلية

توكنوميكس Just need some rest (REST)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Just need some rest (REST) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس REST والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Just need some rest (REST)

كم يساوي Just need some rest (REST) اليوم؟
سعر REST المباشر في USD هو USD 0.00437206، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر REST إلى USD الحالي؟
سعر REST إلى USD الحالي هو $ 0.00437206. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Just need some rest ؟
القيمة السوقية لعملة REST هي $ 4.37M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن REST؟
العرض المتداول لتوكن REST هو 1000.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ REST؟
حقق REST سعرًا قياسيًا قدره 0.01275586 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ REST؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00437206 REST.
ما هو حجم تداول REST؟
حجم تداول REST المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع REST هذا العام؟
قد يرتفع REST هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر REST لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Just need some rest (REST) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

