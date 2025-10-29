معلومات سعر Just need some rest (REST) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01275586$ 0.01275586 $ 0.01275586 أدنى سعر $ 0.00437206$ 0.00437206 $ 0.00437206 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Just need some rest (REST) في الوقت الحقيقي هو $0.00437206. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول REST بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـREST على الإطلاق هو $ 0.01275586، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00437206.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير REST -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Just need some rest (REST)

القيمة السوقية $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,895.470689 999,999,895.470689 999,999,895.470689

القيمة السوقية الحالية لـ Just need some rest هي $ 4.37M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ REST يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999895.470689. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.37M.