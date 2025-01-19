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سعر JUST KIRA (KIRAI) المباشر لليوم هو USD 0.01528543 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.36M . يتم تحديث سعر KIRAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JUST KIRA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.78M - تغيير سعر JUST KIRA خلال اليوم هو +91.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر JUST KIRA (KIRAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JUST KIRA مقابل USD هو $ +0.0073064 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JUST KIRA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JUST KIRA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JUST KIRA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0073064 +91.57% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر JUST KIRA (KIRAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JUST KIRA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00699889$ 0.00699889 $ 0.00699889 24 ساعة مرتفع $ 0.01541615$ 0.01541615 $ 0.01541615 عالية طوال الوقت $ 0.01981453$ 0.01981453 $ 0.01981453 تغير السعر (1 ساعة) +9.63% تغير السعر (1يوم) +91.57% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق JUST KIRA (KIRAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: