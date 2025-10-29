سعر Just Elizabeth Cat المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ELIZABETH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ELIZABETH بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Just Elizabeth Cat المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ELIZABETH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ELIZABETH بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Just Elizabeth Cat

سعر Just Elizabeth Cat (ELIZABETH)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ELIZABETH إلى USD:

$0.00050134
$0.00050134
-22.90%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:14:53 (UTC+8)

معلومات سعر Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00405452
$ 0.00405452

$ 0
$ 0

-0.56%

-22.02%

-38.44%

-38.44%

سعر Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ELIZABETH بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـELIZABETH على الإطلاق هو $ 0.00405452، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ELIZABETH -0.56% على مدار الساعة الماضية، -22.02% على مدار 24 ساعة، و -38.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Just Elizabeth Cat (ELIZABETH)

$ 380.85K
$ 380.85K

--
--

$ 380.85K
$ 380.85K

748.32M
748.32M

748,324,239.688857
748,324,239.688857

القيمة السوقية الحالية لـ Just Elizabeth Cat هي $ 380.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ELIZABETH يبلغ 748.32M، مع إجمالي عرض 748324239.688857. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 380.85K.

سجل سعر Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Just Elizabeth Cat مقابل USD هو $ -0.000140844235912582 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Just Elizabeth Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Just Elizabeth Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Just Elizabeth Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000140844235912582-22.02%
30 يوم$ 0-67.75%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Just Elizabeth Cat ( ELIZABETH )

Elizabeth is Solana’s meme cat, gentle, sweet, and a little chubby, loved by the community as the official mascot of Solana. She represents the fun side of crypto culture, bringing people together with her charm and personality, while showing that Solana is not only about technology but also about creativity, community, and joy. Elizabeth is also a charity token, with part of the revenue used to support shelters.🐈‍⬛

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Just Elizabeth Cat (ELIZABETH)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Just Elizabeth Cat (USD)

كم ستكون قيمة Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Just Elizabeth Cat.

تحقق الآن من توقعات سعر Just Elizabeth Cat!

عملة ELIZABETH إلى العملات المحلية

توكنوميكس Just Elizabeth Cat (ELIZABETH)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ELIZABETH والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Just Elizabeth Cat (ELIZABETH)

كم يساوي Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) اليوم؟
سعر ELIZABETH المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ELIZABETH إلى USD الحالي؟
سعر ELIZABETH إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Just Elizabeth Cat ؟
القيمة السوقية لعملة ELIZABETH هي $ 380.85K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ELIZABETH؟
العرض المتداول لتوكن ELIZABETH هو 748.32M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ELIZABETH؟
حقق ELIZABETH سعرًا قياسيًا قدره 0.00405452 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ELIZABETH؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 ELIZABETH.
ما هو حجم تداول ELIZABETH؟
حجم تداول ELIZABETH المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ELIZABETH هذا العام؟
قد يرتفع ELIZABETH هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ELIZABETH لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:14:53 (UTC+8)

تحديثات Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$112,883.00

$3,995.04

$0.04080

$193.94

$3.2600

$3,995.04

$112,883.00

$193.94

$2.6230

$0.19300

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09887

$0.00003099

$2.371

$0.0000000248

$0.000000000000000000000029

