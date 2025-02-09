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سعر Just Cuz (CUZ) المباشر لليوم هو USD 0.001737 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.73M . يتم تحديث سعر CUZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Just Cuz الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 135.23K - تغيير سعر Just Cuz خلال اليوم هو -20.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Just Cuz (CUZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Just Cuz مقابل USD هو $ -0.000456287226480371 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Just Cuz مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Just Cuz مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Just Cuz مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000456287226480371 -20.80% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Just Cuz (CUZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Just Cuz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00159332$ 0.00159332 $ 0.00159332 24 ساعة مرتفع $ 0.00293392$ 0.00293392 $ 0.00293392 عالية طوال الوقت $ 0.00293392$ 0.00293392 $ 0.00293392 تغير السعر (1 ساعة) +5.59% تغير السعر (1يوم) -20.80% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Just Cuz (CUZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: