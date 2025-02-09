سعر Just Cuz (CUZ)
سعر Just Cuz (CUZ) المباشر لليوم هو USD 0.001737. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.73M. يتم تحديث سعر CUZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Just Cuz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 135.23K
- تغيير سعر Just Cuz خلال اليوم هو -20.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Just Cuz مقابل USD هو $ -0.000456287226480371 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Just Cuz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Just Cuz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Just Cuz مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000456287226480371
|-20.80%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Just Cuz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.59%
-20.80%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Just Cuz ($CUZ) is the memecoin born from a viral movement, fueled by culture, and internet magic. Inspired by Just Cuz, the wholesome book by Barb, and Marv’s legendary philosophy—“Don’t overthink it. Just roll with it.” What started as a heartwarming story turned into an unstoppable mantra, embraced by millions online. With 250K+ followers, 6M+ likes, and a viral TikTok hitting 25M+ views in days, the phrase “Just Cuz” has become a universal response to life’s randomness.
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