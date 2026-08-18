سعر just buy 1bnb اليوم

السعر المباشر لمشروع just buy 1bnb (1BNB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 1BNB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 1BNB.

يحتل just buy 1bnb حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,844، مع عرض متداول قدره 1.00B 1BNB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 1BNB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00437486، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 1BNB بمقدار -0.15% خلال الساعة الماضية و+5.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق just buy 1bnb (1BNB)

القيمة السوقية $ 20.84K$ 20.84K $ 20.84K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.84K$ 20.84K $ 20.84K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ just buy 1bnb هي $ 20.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 1BNB يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.84K.