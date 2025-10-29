سعر just a shitcoin المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SHITCOIN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SHITCOIN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر just a shitcoin المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SHITCOIN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SHITCOIN بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن SHITCOIN

معلومات سعر SHITCOIN

الموقع الرسمي لـ SHITCOIN

اقتصاد توكن SHITCOIN

توقعات سعر SHITCOIN

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار just a shitcoin

سعر just a shitcoin (SHITCOIN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SHITCOIN إلى USD:

$0.00072098
$0.00072098$0.00072098
+3.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار just a shitcoin (SHITCOIN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:14:47 (UTC+8)

معلومات سعر just a shitcoin (SHITCOIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00376806
$ 0.00376806$ 0.00376806

$ 0
$ 0$ 0

-2.50%

+3.81%

-7.89%

-7.89%

سعر just a shitcoin (SHITCOIN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SHITCOIN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSHITCOIN على الإطلاق هو $ 0.00376806، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SHITCOIN -2.50% على مدار الساعة الماضية، +3.81% على مدار 24 ساعة، و -7.89% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق just a shitcoin (SHITCOIN)

$ 695.92K
$ 695.92K$ 695.92K

--
----

$ 695.92K
$ 695.92K$ 695.92K

965.24M
965.24M 965.24M

965,238,500.739429
965,238,500.739429 965,238,500.739429

القيمة السوقية الحالية لـ just a shitcoin هي $ 695.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHITCOIN يبلغ 965.24M، مع إجمالي عرض 965238500.739429. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 695.92K.

سجل سعر just a shitcoin (SHITCOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر just a shitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر just a shitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر just a shitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر just a shitcoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+3.81%
30 يوم$ 0+6.08%
60 يوم$ 0+60.95%
90 يوم$ 0--

ما هو just a shitcoin ( SHITCOIN )

The address GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump corresponds to a token on the Solana blockchain, specifically an SPL (Solana Program Library) token. This address is likely the mint address for a specific token, which is used to identify the token on the Solana network. Based on the context and available information, this token appears to be associated with the pump.fun platform, as the address ends with "pump," which is a common identifier for tokens created via this platform. GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump is the mint address of an SPL token on the Solana blockchain. The mint address is a unique identifier for a token, storing metadata like total supply and mint authority. The "pump" in the address strongly suggests it was created on solanapump (commonly known as pump.fun), a popular Solana-based platform for launching meme coins and other tokens. Pump.fun allows users to create and trade tokens easily, often with a focus on community-driven or speculative projects like memecoins.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر just a shitcoin (SHITCOIN)

الموقع الرسمي

توقعات سعر just a shitcoin (USD)

كم ستكون قيمة just a shitcoin (SHITCOIN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك just a shitcoin (SHITCOIN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة just a shitcoin.

تحقق الآن من توقعات سعر just a shitcoin!

عملة SHITCOIN إلى العملات المحلية

توكنوميكس just a shitcoin (SHITCOIN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس just a shitcoin (SHITCOIN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SHITCOIN والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول just a shitcoin (SHITCOIN)

كم يساوي just a shitcoin (SHITCOIN) اليوم؟
سعر SHITCOIN المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SHITCOIN إلى USD الحالي؟
سعر SHITCOIN إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ just a shitcoin ؟
القيمة السوقية لعملة SHITCOIN هي $ 695.92K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SHITCOIN؟
العرض المتداول لتوكن SHITCOIN هو 965.24M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SHITCOIN؟
حقق SHITCOIN سعرًا قياسيًا قدره 0.00376806 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SHITCOIN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 SHITCOIN.
ما هو حجم تداول SHITCOIN؟
حجم تداول SHITCOIN المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SHITCOIN هذا العام؟
قد يرتفع SHITCOIN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SHITCOIN لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:14:47 (UTC+8)

تحديثات just a shitcoin (SHITCOIN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,883.00
$112,883.00$112,883.00

-1.53%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,995.04
$3,995.04$3,995.04

-2.48%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04080
$0.04080$0.04080

-12.14%

شعار Solana

Solana

SOL

$193.94
$193.94$193.94

-2.49%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2600
$3.2600$3.2600

-15.48%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,995.04
$3,995.04$3,995.04

-2.48%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,883.00
$112,883.00$112,883.00

-1.53%

شعار Solana

Solana

SOL

$193.94
$193.94$193.94

-2.49%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6230
$2.6230$2.6230

-0.49%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19300
$0.19300$0.19300

-3.38%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.09887
$0.09887$0.09887

+4,843.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003099
$0.00003099$0.00003099

+376.76%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.371
$2.371$2.371

+216.13%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000248
$0.0000000248$0.0000000248

+188.37%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000029
$0.000000000000000000000029$0.000000000000000000000029

+163.63%