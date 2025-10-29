معلومات سعر just a shitcoin (SHITCOIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00376806 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.50% تغير السعر (1يوم) +3.81% تغير السعر (7 أيام) -7.89%

سعر just a shitcoin (SHITCOIN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SHITCOIN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSHITCOIN على الإطلاق هو $ 0.00376806، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SHITCOIN -2.50% على مدار الساعة الماضية، +3.81% على مدار 24 ساعة، و -7.89% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق just a shitcoin (SHITCOIN)

القيمة السوقية $ 695.92K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 695.92K إمداد دورة التداول 965.24M إجمالي العرض 965,238,500.739429

القيمة السوقية الحالية لـ just a shitcoin هي $ 695.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHITCOIN يبلغ 965.24M، مع إجمالي عرض 965238500.739429. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 695.92K.