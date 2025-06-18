سعر Just a Normie (NORMIE)
سعر Just a Normie (NORMIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.53K. يتم تحديث سعر NORMIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Just a Normie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Just a Normie خلال اليوم هو -10.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.60M
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خلال اليوم، كان سعر Just a Normie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Just a Normie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Just a Normie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Just a Normie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Just a Normie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
-10.47%
-65.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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