سعر just a memecoin اليوم

السعر المباشر لمشروع just a memecoin (MEMECOIN) اليوم هو $ 0.00182633، مع تغير بنسبة 22.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MEMECOIN الحالي إلى USD هو $ 0.00182633 لكل MEMECOIN.

يحتل just a memecoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,826,312، مع عرض متداول قدره 1000.00M MEMECOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MEMECOIN بين $ 0.00178507 (أدنى) و$ 0.00260723 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01603038، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MEMECOIN بمقدار -2.22% خلال الساعة الماضية و+33.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 84.42K.

معلومات سوق just a memecoin (MEMECOIN)

القيمة السوقية $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M الحجم (24 ساعة) $ 84.42K$ 84.42K $ 84.42K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,997,086.949458 999,997,086.949458 999,997,086.949458

القيمة السوقية الحالية لـ just a memecoin هي $ 1.83M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 84.42K. العرض المتداول لـ MEMECOIN يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999997086.949458. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.83M.