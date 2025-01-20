سعر Just a LOTTO ($LOTTO)
سعر Just a LOTTO ($LOTTO) المباشر لليوم هو USD 0.00176878. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.77M. يتم تحديث سعر $LOTTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Just a LOTTO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 220.43K
- تغيير سعر Just a LOTTO خلال اليوم هو -19.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Just a LOTTO مقابل USD هو $ -0.000440946522011581 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Just a LOTTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Just a LOTTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Just a LOTTO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000440946522011581
|-19.95%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Just a LOTTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+11.08%
-19.95%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$LOTTO combines viral meme culture with solid tokenomics, ensuring that our community grows in both numbers and value. This is a meme coin that doesn’t just aim to entertain—it’s here to win! On the surface, $LOTTO may appear as yet another meme coin… But is it though!? NFT’s will become your ticket to an assortment of giveaways. The community driven coin’s focal point, is to uplift, inspire, encourage, and even motivate all Future #LottoBallers!
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