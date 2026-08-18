سعر Just a Black Rock on Base اليوم

السعر المباشر لمشروع Just a Black Rock on Base (ROCK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0,08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROCK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ROCK.

يحتل Just a Black Rock on Base حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 64 638، مع عرض متداول قدره 10,00B ROCK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROCK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,0058743، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROCK بمقدار -0,02% خلال الساعة الماضية و-4,93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Just a Black Rock on Base (ROCK)

القيمة السوقية $ 64,64K$ 64,64K $ 64,64K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 64,64K$ 64,64K $ 64,64K إمداد دورة التداول 10,00B 10,00B 10,00B إجمالي العرض 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

القيمة السوقية الحالية لـ Just a Black Rock on Base هي $ 64,64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROCK يبلغ 10,00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 64,64K.