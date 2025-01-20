سعر Jupu (JUPU)
سعر Jupu (JUPU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JUPU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jupu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 231.13
- تغيير سعر Jupu خلال اليوم هو -12.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Jupu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jupu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jupu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jupu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.54%
|30 يوم
|$ 0
|+53.76%
|60 يوم
|$ 0
|+19.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jupu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-12.54%
+45.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
As the new year dawns, JUPUARY emerges as a playful anticipation and enthusiasm of the solana community with a deflationary mechanism.
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