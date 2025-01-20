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سعر Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) المباشر لليوم هو USD 4.85 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JLP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 390.77M - تغيير سعر Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token خلال اليوم هو -0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token مقابل USD هو $ -0.022262632587861 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token مقابل USD هو $ +0.7020219800 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token مقابل USD هو $ +1.0227655750 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token مقابل USD هو $ +1.3962556000544243 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.022262632587861 -0.45% 30 يوم $ +0.7020219800 +14.47% 60 يوم $ +1.0227655750 +21.09% 90 يوم $ +1.3962556000544243 +40.43%

تحليل سعر Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4.28$ 4.28 $ 4.28 24 ساعة مرتفع $ 5.03$ 5.03 $ 5.03 عالية طوال الوقت $ 5.03$ 5.03 $ 5.03 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -0.45% تغير السعر (7 أيام) +16.84%

معلومات سوق Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: