سعر Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP)
سعر Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) المباشر لليوم هو USD 4.85. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JLP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 390.77M
- تغيير سعر Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token خلال اليوم هو -0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token مقابل USD هو $ -0.022262632587861 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token مقابل USD هو $ +0.7020219800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token مقابل USD هو $ +1.0227655750 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token مقابل USD هو $ +1.3962556000544243 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.022262632587861
|-0.45%
|30 يوم
|$ +0.7020219800
|+14.47%
|60 يوم
|$ +1.0227655750
|+21.09%
|90 يوم
|$ +1.3962556000544243
|+40.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-0.45%
+16.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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