سعر JunkCoin Doge Real Name المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي JUNKCOIN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد.

سعر JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

السعر المباشر لـ 1 JUNKCOIN إلى USD:

--
----
-18.40%1D
مخطط أسعار JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) المباشر
معلومات سعر JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+3.09%

-18.46%

-0.71%

-0.71%

سعر JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JUNKCOIN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJUNKCOIN على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JUNKCOIN +3.09% على مدار الساعة الماضية، -18.46% على مدار 24 ساعة، و -0.71% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

$ 93.72K
$ 93.72K$ 93.72K

--
----

$ 93.72K
$ 93.72K$ 93.72K

947.93M
947.93M 947.93M

947,933,806.455355
947,933,806.455355 947,933,806.455355

القيمة السوقية الحالية لـ JunkCoin Doge Real Name هي $ 93.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JUNKCOIN يبلغ 947.93M، مع إجمالي عرض 947933806.455355. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 93.72K.

سجل سعر JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JunkCoin Doge Real Name مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JunkCoin Doge Real Name مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JunkCoin Doge Real Name مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JunkCoin Doge Real Name مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-18.46%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو JunkCoin Doge Real Name ( JUNKCOIN )

JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر JunkCoin Doge Real Name (USD)

كم ستكون قيمة JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة JunkCoin Doge Real Name.

تحقق الآن من توقعات سعر JunkCoin Doge Real Name!

عملة JUNKCOIN إلى العملات المحلية

توكنوميكس JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس JUNKCOIN والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

كم يساوي JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) اليوم؟
سعر JUNKCOIN المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر JUNKCOIN إلى USD الحالي؟
سعر JUNKCOIN إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ JunkCoin Doge Real Name ؟
القيمة السوقية لعملة JUNKCOIN هي $ 93.72K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن JUNKCOIN؟
العرض المتداول لتوكن JUNKCOIN هو 947.93M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ JUNKCOIN؟
حقق JUNKCOIN سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ JUNKCOIN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 JUNKCOIN.
ما هو حجم تداول JUNKCOIN؟
حجم تداول JUNKCOIN المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع JUNKCOIN هذا العام؟
قد يرتفع JUNKCOIN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر JUNKCOIN لمزيد من التحليل المتعمق.
