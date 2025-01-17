سعر Junior (JUNIOR)
سعر Junior (JUNIOR) المباشر لليوم هو USD 0.00171751. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JUNIOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Junior الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.94
- تغيير سعر Junior خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JUNIOR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JUNIOR.
خلال اليوم، كان سعر Junior مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Junior مقابل USD هو $ -0.0003605223 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Junior مقابل USD هو $ -0.0008877510 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Junior مقابل USD هو $ -0.0011520978609888225 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0003605223
|-20.99%
|60 يوم
|$ -0.0008877510
|-51.68%
|90 يوم
|$ -0.0011520978609888225
|-40.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Junior: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+19.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Junior is the official politifi coin for Robert F. Kennedy Jr. in his presidential bid. Junior has no utility but is categorized as a politifi token meant to drive attention, awareness, and funding for the RFK campaign. 1% of all buys and sells will be taxed and proceeds will go to a corporation that will direct all funds to a SuperPAC supporting RFK Jr’s bid for President and to Children’s Health Defense Charity.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 JUNIOR إلى AUD
A$0.0027651911
|1 JUNIOR إلى GBP
￡0.0013911831
|1 JUNIOR إلى EUR
€0.0016659847
|1 JUNIOR إلى USD
$0.00171751
|1 JUNIOR إلى MYR
RM0.007728795
|1 JUNIOR إلى TRY
₺0.0610231303
|1 JUNIOR إلى JPY
¥0.2668495287
|1 JUNIOR إلى RUB
₽0.1779683862
|1 JUNIOR إلى INR
₹0.1487020158
|1 JUNIOR إلى IDR
Rp28.1558971344
|1 JUNIOR إلى PHP
₱0.1006804362
|1 JUNIOR إلى EGP
￡E.0.086562504
|1 JUNIOR إلى BRL
R$0.0103909355
|1 JUNIOR إلى CAD
C$0.0024732144
|1 JUNIOR إلى BDT
৳0.2088148658
|1 JUNIOR إلى NGN
₦2.671071552
|1 JUNIOR إلى UAH
₴0.0724445718
|1 JUNIOR إلى VES
Bs0.09274554
|1 JUNIOR إلى PKR
Rs0.4790822394
|1 JUNIOR إلى KZT
₸0.911139055
|1 JUNIOR إلى THB
฿0.0591338693
|1 JUNIOR إلى TWD
NT$0.0565232541
|1 JUNIOR إلى CHF
Fr0.0015629341
|1 JUNIOR إلى HKD
HK$0.0133622278
|1 JUNIOR إلى MAD
.د.م0.0172781506