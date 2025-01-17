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سعر Jungle Labz (JNGL) المباشر لليوم هو USD 0.094521 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JNGL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jungle Labz الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 56.41K - تغيير سعر Jungle Labz خلال اليوم هو -1.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Jungle Labz (JNGL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jungle Labz مقابل USD هو $ -0.0009548581533045 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jungle Labz مقابل USD هو $ -0.0385152752 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jungle Labz مقابل USD هو $ -0.0371058537 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jungle Labz مقابل USD هو $ -0.30640235108048854 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0009548581533045 -1.00% 30 يوم $ -0.0385152752 -40.74% 60 يوم $ -0.0371058537 -39.25% 90 يوم $ -0.30640235108048854 -76.42%

تحليل سعر Jungle Labz (JNGL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jungle Labz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.092013$ 0.092013 $ 0.092013 24 ساعة مرتفع $ 0.108327$ 0.108327 $ 0.108327 عالية طوال الوقت $ 3.41$ 3.41 $ 3.41 تغير السعر (1 ساعة) -0.50% تغير السعر (1يوم) -1.00% تغير السعر (7 أيام) -10.70%

معلومات سوق Jungle Labz (JNGL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: