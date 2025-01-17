سعر Jungle (JUNGLE)
سعر Jungle (JUNGLE) المباشر لليوم هو USD 0.0101463. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JUNGLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jungle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.57
- تغيير سعر Jungle خلال اليوم هو -0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Jungle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jungle مقابل USD هو $ -0.0006687822 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jungle مقابل USD هو $ -0.0018827393 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jungle مقابل USD هو $ -0.003008479034879225 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.14%
|30 يوم
|$ -0.0006687822
|-6.59%
|60 يوم
|$ -0.0018827393
|-18.55%
|90 يوم
|$ -0.003008479034879225
|-22.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jungle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.14%
+1.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jungle is a community token built around the NFT collection ThugMonkez
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A$0.016335543
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￡0.008218503
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€0.009841911
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$0.0101463
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RM0.04565835
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₺0.360498039
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¥1.576430631
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₽1.051359606
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₹0.878466654
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￡E.0.51137352
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R$0.061385115
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