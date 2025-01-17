سعر JUMP the kangaroo (JUMP)
سعر JUMP the kangaroo (JUMP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JUMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JUMP the kangaroo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 137.44K
- تغيير سعر JUMP the kangaroo خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر JUMP the kangaroo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JUMP the kangaroo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JUMP the kangaroo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JUMP the kangaroo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
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JUMP is the first memecoin dedicated to the kangaroo. We chose this animal to symbolize its ability to leap over obstacles in its path, as well as its strength and determination to face challenges. With JUMP, we aim to compete with the leading memecoins in the category, namely dogs and cats. JUMP aims to bring members together around a shared passion for a memecoin. Through the kangaroo, they can identify themselves as strong and motivated individuals.
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