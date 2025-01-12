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سعر Jump Forever (JUMP4EVER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.82K . يتم تحديث سعر JUMP4EVER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jump Forever الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 248.95 - تغيير سعر Jump Forever خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.50T

أداء سعر Jump Forever (JUMP4EVER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jump Forever مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jump Forever مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jump Forever مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jump Forever مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ 0 +41.18% 60 يوم $ 0 +42.15% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jump Forever (JUMP4EVER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jump Forever: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) +20.32%

معلومات سوق Jump Forever (JUMP4EVER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: