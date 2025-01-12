سعر Jump Forever (JUMP4EVER)
سعر Jump Forever (JUMP4EVER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.82K. يتم تحديث سعر JUMP4EVER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jump Forever الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 248.95
- تغيير سعر Jump Forever خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.50T
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خلال اليوم، كان سعر Jump Forever مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jump Forever مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jump Forever مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jump Forever مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.01%
|30 يوم
|$ 0
|+41.18%
|60 يوم
|$ 0
|+42.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jump Forever: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-0.01%
+20.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The classic jump game that has now become a blockchain game! $JUMP4EVER is a play2earn (P2E), free-to-play (F2P) and NFT game that promises endless fun and exciting rewards. With $JUMP4EVER, you can either play for free or use your NFT characters to earn even more rewards. The game's native token, $JUMP4EVER, is your ticket to enjoying a classic and addictive jump game. As a play2earn game, your in-game score is converted to $JUMP4EVER tokens, which you can use to level up your gameplay. But that's not all! $JUMP4EVER also offers in-game NFT characters that can help you increase your score and earn even more rewards. By purchasing these unique and valuable characters, you can enhance your gaming experience and earn more tokens in the process. At $JUMP4EVER, we pride ourselves on providing a fun and rewarding gaming experience for players of all levels. So whether you're a seasoned gamer or just starting, join us and experience the excitement of blockchain gaming today!
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