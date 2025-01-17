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سعر Jumoney (JUM) المباشر لليوم هو USD 0.00101812 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JUM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jumoney الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.17K - تغيير سعر Jumoney خلال اليوم هو -2.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Jumoney (JUM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jumoney مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jumoney مقابل USD هو $ -0.0000126276 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jumoney مقابل USD هو $ -0.0004868482 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jumoney مقابل USD هو $ -0.003473599147773579 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.28% 30 يوم $ -0.0000126276 -1.24% 60 يوم $ -0.0004868482 -47.81% 90 يوم $ -0.003473599147773579 -77.33%

تحليل سعر Jumoney (JUM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jumoney: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0010088$ 0.0010088 $ 0.0010088 24 ساعة مرتفع $ 0.00104224$ 0.00104224 $ 0.00104224 عالية طوال الوقت $ 0.01099559$ 0.01099559 $ 0.01099559 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -2.28% تغير السعر (7 أيام) -3.48%

معلومات سوق Jumoney (JUM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: