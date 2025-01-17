سعر Jumoney (JUM)
سعر Jumoney (JUM) المباشر لليوم هو USD 0.00101812. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jumoney الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.17K
- تغيير سعر Jumoney خلال اليوم هو -2.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Jumoney مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jumoney مقابل USD هو $ -0.0000126276 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jumoney مقابل USD هو $ -0.0004868482 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jumoney مقابل USD هو $ -0.003473599147773579 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.28%
|30 يوم
|$ -0.0000126276
|-1.24%
|60 يوم
|$ -0.0004868482
|-47.81%
|90 يوم
|$ -0.003473599147773579
|-77.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jumoney: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-2.28%
-3.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The ‘Pocket Gym project’ consists of 'Pocket Gym', a WEB3.0 well-being life-forming application service, and 'Jumoney', a reward token within the service. 'Pocket Gym' consists of a Q2E (Quest to Earn) structure in which rewards are given when it is achieved by providing quests related to overall life, such as eating habits and mental care, as well as exercise.
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