سعر Jumbo Exchange (JUMBO)
سعر Jumbo Exchange (JUMBO) المباشر لليوم هو USD 0.03233115. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JUMBO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jumbo Exchange الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 110.23
- تغيير سعر Jumbo Exchange خلال اليوم هو -1.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Jumbo Exchange مقابل USD هو $ -0.00043713231961669 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jumbo Exchange مقابل USD هو $ -0.0106782190 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jumbo Exchange مقابل USD هو $ -0.0055405665 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jumbo Exchange مقابل USD هو $ -0.00148216440912064 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00043713231961669
|-1.33%
|30 يوم
|$ -0.0106782190
|-33.02%
|60 يوم
|$ -0.0055405665
|-17.13%
|90 يوم
|$ -0.00148216440912064
|-4.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jumbo Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.33%
-17.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jumbo is designed to be the most user-friendly exchange that sets out to eliminate the common struggles people experience when navigating Decentralized Exchanges. Built natively on NEAR, Jumbo sets out to provide UX-friendly AMM DEX experience. Jumbo has a slew of QoL improvement features such as: - Jets Interface embedded visualizer for the best pools - Smart Pools Seamless transition of liquidty from one pool to another. - NFT Pool Rewards Additional rewards can be set up in Pools such as NFTs
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RM0.145490175
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¥5.0232907755
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₽3.350153763
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₹2.799230967
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