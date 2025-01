ما هو Jumbo Exchange ( JUMBO )

Jumbo is designed to be the most user-friendly exchange that sets out to eliminate the common struggles people experience when navigating Decentralized Exchanges. ​ Built natively on NEAR, Jumbo sets out to provide UX-friendly AMM DEX experience. Jumbo has a slew of QoL improvement features such as: - Jets Interface embedded visualizer for the best pools - Smart Pools Seamless transition of liquidty from one pool to another. - NFT Pool Rewards Additional rewards can be set up in Pools such as NFTs

المصدر Jumbo Exchange (JUMBO) مستند تقني الموقع الرسمي