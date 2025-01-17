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سعر Jumbo Exchange (JUMBO) المباشر لليوم هو USD 0.03233115 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JUMBO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jumbo Exchange الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 110.23 - تغيير سعر Jumbo Exchange خلال اليوم هو -1.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Jumbo Exchange (JUMBO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jumbo Exchange مقابل USD هو $ -0.00043713231961669 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jumbo Exchange مقابل USD هو $ -0.0106782190 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jumbo Exchange مقابل USD هو $ -0.0055405665 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jumbo Exchange مقابل USD هو $ -0.00148216440912064 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00043713231961669 -1.33% 30 يوم $ -0.0106782190 -33.02% 60 يوم $ -0.0055405665 -17.13% 90 يوم $ -0.00148216440912064 -4.38%

تحليل سعر Jumbo Exchange (JUMBO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jumbo Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03219197$ 0.03219197 $ 0.03219197 24 ساعة مرتفع $ 0.03291352$ 0.03291352 $ 0.03291352 عالية طوال الوقت $ 4.73$ 4.73 $ 4.73 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.33% تغير السعر (7 أيام) -17.05%

معلومات سوق Jumbo Exchange (JUMBO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: