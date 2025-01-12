سعر Jumbo Blockchain (JNFTC)
سعر Jumbo Blockchain (JNFTC) المباشر لليوم هو USD 14.73. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.37M. يتم تحديث سعر JNFTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jumbo Blockchain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 512.40K
- تغيير سعر Jumbo Blockchain خلال اليوم هو -0.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 568.11K
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خلال اليوم، كان سعر Jumbo Blockchain مقابل USD هو $ -0.09040482498531 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jumbo Blockchain مقابل USD هو $ +5.2654844910 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jumbo Blockchain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jumbo Blockchain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.09040482498531
|-0.60%
|30 يوم
|$ +5.2654844910
|+35.75%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jumbo Blockchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-0.60%
-5.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jumbo Blockchain is a Layer 1 blockchain protocol designed to reshape the industry through its innovative Proof of Nexus (PoN) consensus mechanism. With unparalleled transaction speeds and block finality times of less than 300 milliseconds, it offers one of the fastest and most efficient blockchain solutions on the market. The platform ensures low transaction fees, making it a cost-effective option for businesses and individuals.
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