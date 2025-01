ما هو Jumbo Blockchain ( JNFTC )

Jumbo Blockchain is a Layer 1 blockchain protocol designed to reshape the industry through its innovative Proof of Nexus (PoN) consensus mechanism. With unparalleled transaction speeds and block finality times of less than 300 milliseconds, it offers one of the fastest and most efficient blockchain solutions on the market. The platform ensures low transaction fees, making it a cost-effective option for businesses and individuals.

