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سعر Jumbo Blockchain (JNFTC) المباشر لليوم هو USD 14.73 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.37M . يتم تحديث سعر JNFTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jumbo Blockchain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 512.40K - تغيير سعر Jumbo Blockchain خلال اليوم هو -0.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 568.11K

أداء سعر Jumbo Blockchain (JNFTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jumbo Blockchain مقابل USD هو $ -0.09040482498531 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jumbo Blockchain مقابل USD هو $ +5.2654844910 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jumbo Blockchain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jumbo Blockchain مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.09040482498531 -0.60% 30 يوم $ +5.2654844910 +35.75% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jumbo Blockchain (JNFTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jumbo Blockchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 14.73$ 14.73 $ 14.73 24 ساعة مرتفع $ 14.91$ 14.91 $ 14.91 عالية طوال الوقت $ 16.83$ 16.83 $ 16.83 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -0.60% تغير السعر (7 أيام) -5.23%

معلومات سوق Jumbo Blockchain (JNFTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: