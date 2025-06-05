سعر Julia Swarm Syndicate (JSS)
سعر Julia Swarm Syndicate (JSS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.46K. يتم تحديث سعر JSS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Julia Swarm Syndicate الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Julia Swarm Syndicate خلال اليوم هو -4.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 965.11M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JSS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JSS.
خلال اليوم، كان سعر Julia Swarm Syndicate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Julia Swarm Syndicate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Julia Swarm Syndicate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Julia Swarm Syndicate مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.97%
|30 يوم
|$ 0
|-94.40%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Julia Swarm Syndicate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
-4.97%
-18.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Julia Swarm Syndicate (JSS) is a next-generation crypto trading platform built on the Julia programming language and focused on the Solana blockchain. It uses swarm intelligence, where a decentralized group of AI agents work together—like a colony of ants or a flock of birds—to analyze data, predict market trends, and make smart trading decisions. Each agent has its own strategy. For example, the Technical Analyst uses indicators like RSI and Bollinger Bands, the Degen Trader chases fast-moving DeFi trends, and the Market Insight Trader looks at big-picture data like liquidity and market cap. These agents learn from their past performance and adjust their strategies using Julia’s machine learning tools. JSS pulls real-time market data from sources like DEXScreener and GeckoTerminal. Agents communicate and reach a group decision—buy, sell, or hold—based on majority sentiment, ensuring that the system adapts to changing conditions. The goal of JSS is to make advanced trading tools available to everyone, not just institutional investors. By combining the strengths of many agents, it gives users a clearer, more informed view of the crypto market. In the future, JSS may expand to other blockchains and allow the community to help build and improve agents through an open-source framework.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 JSS إلى VND
₫--
|1 JSS إلى AUD
A$--
|1 JSS إلى GBP
￡--
|1 JSS إلى EUR
€--
|1 JSS إلى USD
$--
|1 JSS إلى MYR
RM--
|1 JSS إلى TRY
₺--
|1 JSS إلى JPY
¥--
|1 JSS إلى RUB
₽--
|1 JSS إلى INR
₹--
|1 JSS إلى IDR
Rp--
|1 JSS إلى KRW
₩--
|1 JSS إلى PHP
₱--
|1 JSS إلى EGP
￡E.--
|1 JSS إلى BRL
R$--
|1 JSS إلى CAD
C$--
|1 JSS إلى BDT
৳--
|1 JSS إلى NGN
₦--
|1 JSS إلى UAH
₴--
|1 JSS إلى VES
Bs--
|1 JSS إلى PKR
Rs--
|1 JSS إلى KZT
₸--
|1 JSS إلى THB
฿--
|1 JSS إلى TWD
NT$--
|1 JSS إلى AED
د.إ--
|1 JSS إلى CHF
Fr--
|1 JSS إلى HKD
HK$--
|1 JSS إلى MAD
.د.م--
|1 JSS إلى MXN
$--