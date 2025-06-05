احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JSS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JSS.

سعر Julia Swarm Syndicate (JSS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.46K . يتم تحديث سعر JSS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Julia Swarm Syndicate الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Julia Swarm Syndicate خلال اليوم هو -4.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 965.11M

أداء سعر Julia Swarm Syndicate (JSS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Julia Swarm Syndicate مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Julia Swarm Syndicate مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Julia Swarm Syndicate مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Julia Swarm Syndicate مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.97% 30 يوم $ 0 -94.40% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Julia Swarm Syndicate (JSS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Julia Swarm Syndicate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00107045$ 0.00107045 $ 0.00107045 تغير السعر (1 ساعة) +0.52% تغير السعر (1يوم) -4.97% تغير السعر (7 أيام) -18.66%

معلومات سوق Julia Swarm Syndicate (JSS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: