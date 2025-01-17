سعر Juicybet (JSP)
سعر Juicybet (JSP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JSP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Juicybet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.50
- تغيير سعر Juicybet خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JSP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JSP.
خلال اليوم، كان سعر Juicybet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Juicybet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Juicybet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Juicybet مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-7.25%
|60 يوم
|$ 0
|-81.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Juicybet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GambleFi Ecosystem Decentralized Project. Gambling empowered by smart contracts!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 JSP إلى AUD
A$--
|1 JSP إلى GBP
￡--
|1 JSP إلى EUR
€--
|1 JSP إلى USD
$--
|1 JSP إلى MYR
RM--
|1 JSP إلى TRY
₺--
|1 JSP إلى JPY
¥--
|1 JSP إلى RUB
₽--
|1 JSP إلى INR
₹--
|1 JSP إلى IDR
Rp--
|1 JSP إلى PHP
₱--
|1 JSP إلى EGP
￡E.--
|1 JSP إلى BRL
R$--
|1 JSP إلى CAD
C$--
|1 JSP إلى BDT
৳--
|1 JSP إلى NGN
₦--
|1 JSP إلى UAH
₴--
|1 JSP إلى VES
Bs--
|1 JSP إلى PKR
Rs--
|1 JSP إلى KZT
₸--
|1 JSP إلى THB
฿--
|1 JSP إلى TWD
NT$--
|1 JSP إلى CHF
Fr--
|1 JSP إلى HKD
HK$--
|1 JSP إلى MAD
.د.م--