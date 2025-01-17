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سعر Juicy Staked SOL (JUCYSOL) المباشر لليوم هو USD 197.7 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JUCYSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Juicy Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.98 - تغيير سعر Juicy Staked SOL خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Juicy Staked SOL (JUCYSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Juicy Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Juicy Staked SOL مقابل USD هو $ -31.9830163500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Juicy Staked SOL مقابل USD هو $ -43.8197305200 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Juicy Staked SOL مقابل USD هو $ +34.2431430430549 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -31.9830163500 -16.17% 60 يوم $ -43.8197305200 -22.16% 90 يوم $ +34.2431430430549 +20.95%

تحليل سعر Juicy Staked SOL (JUCYSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Juicy Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 281.14$ 281.14 $ 281.14 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Juicy Staked SOL (JUCYSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: