سعر Juicy Staked SOL (JUCYSOL)
سعر Juicy Staked SOL (JUCYSOL) المباشر لليوم هو USD 197.7. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JUCYSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Juicy Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.98
- تغيير سعر Juicy Staked SOL خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Juicy Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Juicy Staked SOL مقابل USD هو $ -31.9830163500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Juicy Staked SOL مقابل USD هو $ -43.8197305200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Juicy Staked SOL مقابل USD هو $ +34.2431430430549 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -31.9830163500
|-16.17%
|60 يوم
|$ -43.8197305200
|-22.16%
|90 يوم
|$ +34.2431430430549
|+20.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Juicy Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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