سعر Juice Finance (JUICE)
سعر Juice Finance (JUICE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 301.95K. يتم تحديث سعر JUICE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Juice Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 391.71
- تغيير سعر Juice Finance خلال اليوم هو -2.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 539.03M
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خلال اليوم، كان سعر Juice Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Juice Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Juice Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Juice Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.96%
|30 يوم
|$ 0
|-32.30%
|60 يوم
|$ 0
|-70.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Juice Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
-2.96%
-23.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Juice Finance, is a leading disruptive Cross-Margin DeFi protocol built on the Blast L2. At its core, Juice innovates with cross-margin lending features, integrating seamlessly with Blast’s unique rebasing tokens and ecosystem ethos. Our platform is designed to empower users with composable leverage, enabling them to maximize their yield and point farming activities within the Blast ecosystem.
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