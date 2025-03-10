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سعر Juice Finance (JUICE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 301.95K . يتم تحديث سعر JUICE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Juice Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 391.71 - تغيير سعر Juice Finance خلال اليوم هو -2.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 539.03M

أداء سعر Juice Finance (JUICE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Juice Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Juice Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Juice Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Juice Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.96% 30 يوم $ 0 -32.30% 60 يوم $ 0 -70.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Juice Finance (JUICE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Juice Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.188085$ 0.188085 $ 0.188085 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) -2.96% تغير السعر (7 أيام) -23.32%

معلومات سوق Juice Finance (JUICE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: