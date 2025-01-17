سعر JUGNI (JUGNI)
سعر JUGNI (JUGNI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JUGNI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JUGNI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 102.29
- تغيير سعر JUGNI خلال اليوم هو -0.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر JUGNI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JUGNI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JUGNI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JUGNI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.98%
|30 يوم
|$ 0
|-35.62%
|60 يوم
|$ 0
|-34.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JUGNI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.98%
-2.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jugni is a memecoin On Polygon based on the Founder of Polygon (Jaynti's) cat which is named "Jugni" It has zero taxes and liquidity is 100% burnt. The Token has a solid community on telegram and twitter and is gaining traction with high volume especially for polygon/matic chain
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